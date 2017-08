Usa: allerta in Texas, minaccia uragano Harvey

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - Texas in allerta per la minaccia della tempesta tropicale Harvey, che secondo i meteorologi potrebbe diventare uragano categoria 1 quando toccherà terra domani sera. Sarebbe il primo dal 2008 quando Ike, di categoria 4, fece 21 vittime. Intanto, in via precauzionale, il governatore dello Stato, Greg Abbott, ha dichiarato lo stato di disastro in una trentina di contee. L'indicazione e' che anche se Harvey toccherà terra domani sera, resterà una minaccia per alcuni giorni perché le tempeste potrebbero causare allagamenti lungo le coste sia del Texas sia della Louisiana. Attualmente Harvey si trova a circa 500 km al largo delle coste del Texas e si muove ad una velocità' di 16 km all'ora. Ancora secondo gli esperti meteo, la temperatura tiepida delle acque del golfo del Messico potrebbe portare ad un rapido rafforzamento della perturbazione.