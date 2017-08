(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - Il dipendente di un ristorante L'uomo a Charleston, in Sud Carolina, ha preso in ostaggio alcune persone e avrebbe anche aperto il fuoco contro una di queste. Lo ha detto il sindaco della città, riferisce l'Associated Press. Secondo le prime indicazioni diffuse da media locali l'uomo descritto e' un afroamericano sulla cinquantina che sarebbe comparso nella sala da pranzo di un ristorante con una pistola nella mano sinistra ed esclamando: "sono il nuovo re di Charleston!'". Stando a testimonianze raccolte dal 'Post and Courier' l'uomo armato sarebbe spuntato dalla cucina indossando un grembiule, intimando poi ai circa 30 presenti di stare giù.