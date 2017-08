(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 AGO - Raed Salah - capo della Sezione nord del Movimento islamico in Israele, dichiarata illegale dallo Stato ebraico - è stato accusato di istigazione al terrorismo per un sermone pronunciato dopo l'attentato che lo scorso luglio sulla Spianata delle Moschee causò l'uccisione di due poliziotti israeliani. Secondo la polizia il sermone "era direttamente collegato all'uccisione dei due poliziotti e pronunciato di fronte ad una gran folla". Salah era stato rilasciato dalla prigione lo scorso gennaio dopo nove mesi di detenzione per analoghe accuse.