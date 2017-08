(ANSA) - ROMA, 24 AGO - La Questura di Roma apre "una formale inchiesta dopo la visione dei filmati pubblicati su alcuni siti che riportano una frase di un operatore che invita ad usare metodi violenti in caso di lancio di sassi". Così in un comunicato in cui si precisa che "nelle successive contro manifestazioni le unità impiegate in quel contesto non sono state ulteriormente utilizzate nel servizio di ordine pubblico". Nel filmato un funzionario dice ai suoi uomini sui migranti "devono sparire, se tirano qualcosa spaccategli un braccio". La decisione della questura viene presa "nel contesto di un corretto comportamento delle forze dell'ordine - è detto nel comunicato - impegnate ad effettuare lo sgombero di palazzo Curtatone, abusivamente occupato ed oggetto di un sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria".