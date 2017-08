WASHINGTON - Sono almeno 16 i diplomatici americani legati all'ambasciata Usa all'Avana che hanno accusato sintomi degli attacchi acustici rivelati un paio di mesi fa ma che rimangono in gran parte un mistero. Lo ha affermato la portavoce del dipartimento di Stato a Washington, Heather Nauert, la prima volta che si specifica il numero delle vittime. Nauret ha inoltre precisato che gli episodi non sono piu' in corso, smentendo cosi' indiscrezioni che indicavano il contrario.