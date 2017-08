Usa: Harvey,ospedale teme per ventilatori e sposta prematuri

CORPUS CHRISTI (USA) - L'ospedale pediatrico della citta' costiera di Corpus Christi, in Texas, sta trasportando in elicottero i malati in condizioni critiche, prevalentemente neonati prematuri, in un altro ospedale del Texas settentrionale, in previsione del prossimo arrivo dell'uragano Harvey. Un portavoce del Cook ha detto che tutti i piccoli sono attesi per le prime ore del mattino. Il responsabile dei trasferimenti del Cook Debbie Boudreaux ha spiegato che il Driscoll sta spostando i neonati nell'entroterra nel timore che le interruzioni di corrente possano mettere fuori uso i suoi ventilatori.