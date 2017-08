Thailandia: mandato di arresto contro ex premier Yingluck

BANGKOK - Colpo di scena al processo contro Yingluck Shinawatra. Nel giorno della sentenza, l'ex premier thailandese non si e' presentata in aula per malattia, e in risposta un mandato di arresto e' stato emesso nei suoi confronti. Il verdetto per l'accusa di negligenza, relativo al disastroso programma di sussidi ai coltivatori di riso nei suoi anni al governo, e' stato rinviato al 27 settembre.