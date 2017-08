India: emergenza in Haryana per sentenza contro guru

NEW DELHI - La tensione e' alle stelle a Panchkula, citta' dello Stato settentrionale indiano di Haryana, dove un tribunale criminale deve pubblicare oggi una sentenza riguardante l'accusa di violenza sessuale formulata nel 2002 da due donne. I media radio-televisivi e della stampa scritta hanno inviato giornalisti a coprire la vicenda, mentre da ieri molte decine di migliaia di sostenitori del guru sono giunti sul posto, creando allarme per possibili violenze in caso di sentenza avversa. I governi dell'Haryana e del vicino Punjab hanno adottato misure speciali per tutelare l'ordine pubblico, con il dispiegamento di almeno 15.000 paramilitari e di reparti dell'esercito.