Terremoto: procuratore Rieti, presto rinvii a giudizio

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Ci saranno dei rinvii a giudizio". Lapidario, il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva risponde cosi' a domande di Euronews, dopo aver chiuso le indagini per il crollo della vela campanaria di una chiesa di Accumoli e quella di due palazzine di edilizia popolare di piazza Sagnotti ad Amatrice. Purtroppo, fa notare, "c'è colpa dell'uomo". Le richieste di giudizio, spiega il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva "sono per sette persone per Accumoli e cinque per le palazzine". Purtroppo le responsabilità' dell'uomo sarebbero evidenti: "È emerso l'uso di materiali scadenti e tecniche costruttive inadeguate".