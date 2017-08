Terremoto: scossa magnitudo 3.3 a Caldarola, nel maceratese

(ANSA) - CALDAROLA, 25 AGO (MACERATA) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e' stata avvertita stamani alle 5:44 a Caldarola, uno dei comuni maceratesi del cratere sismico. La scossa e' stata seguita da un altro terremoto di magnitudo 2.5 alle 7.22. Non si registrano nuovi danni al momento, ma, dice il sindaco Luca Giuseppetti, ''qui, a Caldarola e in provincia il terremoto continua, tutti i giorni, la scossa si è sentita eppure di noi non parla nessuno. Amatrice, Norcia... per i media noi non esistiamo''.