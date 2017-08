Russia: bus con operai finisce in mare, almeno 12 morti

(ANSA) - MOSCA, 25 AGO - Un pullman con a bordo 35 operai è caduto in mare vicino al villaggio di Volnà, nella regione di Krasnodar, in Russia meridionale. Lo riportano le agenzie russe. Secondo la Tass, almeno 12 operai sono morti, tre risultano al momento dispersi e 20 sono stati tratti in salvo. Le fonti dell'agenzia Interfax parlano invece di 13 morti e quattro persone in gravi condizioni. Sul posto lavorano 20 sommozzatori. Gli operai erano impegnati nella costruzione di un molo.