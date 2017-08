Terremoto Ischia: in 1000 a veglia funebre per catechista

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 25 AGO - Oltre 1000 persone ieri sera hanno partecipato alla veglia funebre, protrattasi per tutta la notte, che si è tenuta nella chiesa di San Ciro, gremita, nel centro di Ischia Porto: è la parrocchia che frequentava Lina Balestrieri, una delle due vittime del sisma di Casamicciola, e il marito Antonio, da oltre 20 anni nella comunità neocatecumenale di San Ciro. Il popolo della chiesa di Ischia si è così stretto attorno alla salma della catechista amata da tutti che nel tardo pomeriggio è tornata da Napoli ed esposta ai piedi dell'altare. Oggi pomeriggio alle 18,00 i funerali. Il sindaco di Ischia ha proclamato il lutto cittadino; l'Ascom comunica che tutti i commercianti, in segno di lutto, spegneranno le luci delle vetrine per tutta la durata del funerale.