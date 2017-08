Francia: Macron promette una maggiore comunicazione

(ANSA) - PARIGI, 25 AGO - Il presidente Macron esce dal silenzio e promette una maggiore comunicazione nei prossimi mesi. Lo riportano i media francesi, specificando che, durante la sua visita ieri a Bucarest, il capo dell'Eliseo ha rivelato ad alcuni giornalisti l'intenzione di rivolgersi ai francesi una o due volte al mese. Da quanto si apprende, Macron dovrebbe intervenire principalmente alla radio. Un'inversione di tendenza per il capo dell'Eliseo, che dal giorno del suo insediamento ha bloccato ogni forma di comunicazione, utilizzando per lo più i social network per diffondere i suoi messaggi.