Incendio in appartamento nel Vibonese, morto un anziano

(ANSA) - DASA' (VIBO VALENTIA), 25 AGO - Un anziano, G.S., di 73 anni, è morto in seguito alle gravi ustioni riportate nell'incendio della sua abitazione di Dasà, piccolo centro delle Preserre vibonesi. A generare il rogo nella tarda serata di ieri, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata la caduta di una sigaretta accesa sulle lenzuola del letto della vittima che viveva da solo. L'uomo, impossibilitato a muoversi, non sarebbe riuscito a spegnere le fiamme e ad allontanarsi. Scattato l'allarme il settantatreenne è stato soccorso e portato nell'ospedale di Serra San Bruno dal quale poi è stato trasferito nel nosocomio di Vibo Valentia dove è deceduto nella prima mattinata di oggi per la gravità delle ustioni riportate. Ustioni presenti su tutto il suo corpo.(ANSA).