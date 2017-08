Corea Nord: minacce a Londra, 'rischiate una triste fine'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il Regno Unito rischia di fare "una triste fine" se decidesse di unirsi alle esercitazioni militari congiunte in corso tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud: e' la minaccia lanciata dal regime di Pyongyang attraverso un comunicato diffuso mercoledì dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency, secondo quanto riportano oggi i media britannici. "Avvisiamo in modo solenne non solo gli Usa e il gruppo fantoccio ma anche i satelliti inclusi il Regno Unito e l'Australia - che stanno approfittando delle attuali manovre di guerra contro il Nord - che andranno incontro a una triste fine se si uniranno" alle esercitazioni, recita il comunicato. Già martedì Pyongyang aveva promesso una "rappresaglia spietata e una punizione implacabile" contro gli Usa alla luce delle esercitazioni congiunte iniziate lunedì.