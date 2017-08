Mo: Abu Mazen, accordo con Israele 'non impossibile'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 AGO - Un accordo con Israele non "è impossibile". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen al termine dell'incontro, la notte scorsa, con Jared Kushner, inviato e genero del presidente Trump, giunto nella regione con l'obiettivo di riavviare il negoziato. "Apprezziamo molto - ha aggiunto Abu Mazen, secondo l'agenzia ufficiale Wafa - gli sforzi del presidente Usa per raggiungere un accordo di pace storico. Sappiamo che questa delegazione sta lavorando per la pace e noi siamo al lavoro per acquisire ciò che il presidente Trump ha chiamato accordo di pace. Sappiamo che le cose sono difficili e complicate ma nulla è impossibile con buoni sforzi". Kushner, secondo la stessa fonte, ha riferito ad Abu Mazen che "Trump è molto ottimista sulle prospettive di pace".