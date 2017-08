Tamponamento su A14 nell'Imolese, tre feriti e coda

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - Disagi sulla A14 nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, in direzione Bologna, a causa di un incidente che ha visto coinvolte 5 vetture che si sono tamponate. Nel sinistro avvenuto intorno alle 10 all'altezza del chilometro 46,5 - spiega una nota di autostrade per l'Italia - sono rimaste ferite 3 persone. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna. L'incidente - viene spiegato - è risolto: si transita su tutte le tre corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione. Agli automobilisti diretti verso Bologna è consigliato di uscire a Imola o Faenza e di rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso la statale 9, la Via Emilia.(ANSA).