India: tribunale condanna guru accusato di stupro in Haryana

(ANSA) - NEW DELHI, 25 AGO - Gurmeet Ram Rahim, guru indiano accusato da una seguace di violenze sessuali nel 2002 è stato riconosciuto colpevole oggi a Panchkula (Stato settentrionale di Haryana) da uno speciale tribunale della polizia criminale (Cbi) e preso in consegna dall'esercito che lo porterà in prigione. Lo ha annunciato la tv 'all news' India Today. I giudici hanno indicato che renderanno nota l'entità della condanna il prossimo 28 agosto. Conosciuto come 'Rock Guru' per le sue composizioni musicali e gli atteggiamenti da rockstar, Ram Rahim presiede la potente organizzazione socio-spirituale Dera Sacha Sauda, che conta centinaia di migliaia di seguaci. Oltre alle accuse di stupro, nel corso degli anni è stato anche coinvolto nelle indagini sulla morte di un giornalista e accusato di aver incoraggiato almeno 400 seguaci ad accettare la castrazione per "poter meglio avvicinarsi a Dio".