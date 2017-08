Sinodo Valdese, benedizione liturgica a unioni civili

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi dice sì alle unioni civili e lo fa approvando un documento storico dal titolo "Famiglie, matrimonio, coppie, genitorialità". Viene introdotta, alla luce della nuova legge Cirinnà, la benedizione liturgica per le coppie "civilmente unite" che ne facciano richiesta. Per poterla ricevere, tuttavia, rimangono alcuni requisiti, come quello della necessità per almeno uno dei due partner di essere membro di chiesa. Parla di "momento storico" Paola Schellenbaum, membro della Commissione famiglie che ha elaborato il documento, il primo dal 1971. Con questo strumento - spiega - si ratifica formalmente una "evoluzione in materia di tutela dei diritti delle persone dello stesso sesso lungamente auspicata dalle chiese metodiste e valdesi, che già nel 2010 avevano introdotto la possibilità di benedire la relazione di coppie omosessuali".(ANSA).