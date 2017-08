Concorso truccato: sale a sette numero di indagati

(ANSA) - IMPERIA, 25 AGO - Sale a sette il numero degli indagati nell'inchiesta della Guardia di Finanza sul presunto concorso truccato per entrare a Rivieracqua, il gestore unico del ciclo idrico in provincia di Imperia. Stamani, su ordine della Procura di Imperia, è scattata una perquisizione in casa dell'ingegnere Giorgio Negro, consulente nonché membro della Commissione aggiudicatrice del concorso. Nei giorni scorsi erano finiti agli arresti domiciliari il direttore di Rivieracqua, Gabriele Saldo e il presidente della stessa Commissione, Federico Fontana, che nei giorni scorsi hanno avviato le procedure di dimissioni. Nel mirino degli investigatori una possibile combine per pilotare la graduatoria del concorso. Secondo l'accusa Fontana avrebbe anticipato le domande del concorso a Saldo, il quale le avrebbe girate al vincitore della gara, Fabio Cassella, anch'egli indagato. Gli altri indagati sono: Gianluca Filippi (giunto terzo) e il papà Marco Filippi (quest'ultimo accusato di aver fatto pressioni per far passare il figlio) e Flavia Carli, sorpresa al concorso con un paio di auricolari "a timpano", che secondo l'accusa servivano per farsi suggerire dal figlio.(ANSA).