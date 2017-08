Terremoto Ischia: 640 persone assistite da Protezione civile

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Sono circa 640 le persone che, nella notte passata, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni a seguito del terremoto del 21 agosto, hanno chiesto assistenza al sistema di protezione civile, trovando ospitalità principalmente nelle strutture alberghiere disponibili sull'isola: circa 580 i cittadini di Casamicciola, 34 quelli di Lacco Ameno e 19 nel comune di Forio. A questi - rende noto la Protezione Civile - si devono aggiungere tutti gli altri cittadini che, non potendo rimanere nelle proprie case perché palesemente inagibili o in attesa delle verifiche, hanno però trovato autonomamente una sistemazione. Proseguono, poi, le verifiche di agibilità che, oltre a continuare sulle strutture alberghiere, stanno iniziando anche sulle abitazioni private per le quali i cittadini hanno presentato agli uffici comunali e alle unità di comando locale (UCL) dei Vigili del Fuoco. A ieri erano stati effettuati complessivamente 46 sopralluoghi.