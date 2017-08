Scuola: almeno 950 euro spesa a studente, sale costo corredo

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Aumentano, anche se di poco, i costi per il corredo scolastico: le famiglie spenderanno quest'anno uno 0,7% per in più per comperare libri, astucci, penne e così via. Ma la spesa per libri e dizionari, invece, scenderà del 7,2%. Complessivamente, per ogni studente si spenderanno dai 950 euro in su. A fare i calcoli, a poche settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico, è Federconsumatori. La spesa per il corredo scolastico passerà dai 518 euro dello scorso anno ai 522 euro di quest'anno. Ad aumentare maggiormente sono i diari e gli zaini. Ma particolarmente gravosi, come sempre, risultano i costi per i libri di testo: nonostante una flessione rispetto allo scorso anno, le spese - sottolinea Federconsumatori - sono ancora elevate e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie. Quest'anno mediamente per i libri più due dizionari si spenderanno 462 euro per ogni ragazzo. Secondo l'associazione, è necessario potenziare le agevolazioni per l'acquisto dei libri di scuola destinate alle famiglie meno abbienti.