India: tv, 11 morti negli scontri dopo la condanna del guru

(ANSA) - NEW DELHI, 25 AGO - I gravi disordini sviluppatisi oggi dopo l'annuncio della condanna per violenze sessuali del guru Gurmeet Ram Rahim avrebbero causato nella città di Panchkula almeno undici morti e oltre 100 feriti. Lo riferisce la tv CnnNesw18. Secondo le emittenti indiane, le decine di migliaia di seguaci del santone, conosciuto anche come 'Rock Guru' per le sue aspirazioni musicali, si sono abbandonate ado gni genere di vandalismi, contro i giornalisti e le forze dell'ordine.