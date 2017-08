Migranti sgombrati: Orfini, no gli idranti contro la povertà

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Quello che è accaduto a Roma in questi giorni non è normale. E non lo deve diventare. Non si può continuare a pensare che un dramma sociale possa essere ridotto a questione di ordine pubblico. Perché è proprio facendo così che si mette a rischio l'ordine pubblico. Questo non significa che vale tutto, che tutto si debba giustificare e che la legalità non vada fatta rispettare. Tutt'altro. Ma per farlo occorre serietà, buon senso, e soluzioni". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd.