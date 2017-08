(ANSA) - ROMA, 25 AGO - I circa 40 migranti sgomberati dall'immobile di via Curtatone a Roma che si trovano in condizioni di particolare disagio e fragilità potranno trovare alloggio in sei villette in una località in provincia di Rieti. E' questa, a quanto si apprende, la soluzione oggetto dell'accordo tra Campidoglio e la società Sea, che gestisce l'immobile sgomberato a Roma e occupato da 4 anni da migranti, per la maggior parte richiedenti asilo. Ora che è stata sottoscritta l'intesa si porterà a termine l'interlocuzione, già avviata in fase preliminare, con i migranti in condizioni di fragilità che potranno e vorranno accedervi.