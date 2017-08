Un conto da 26 mila euro per curare la propria immagine. Questo il prezzo pagato dall’Eliseo alla truccatrice personale del presidente Macron in questi primi tre mesi di governo. Lo rivela il settimanale Le Point, che parla di due fatture, rispettivamente da 10mila e 16mila euro. Dopo il suo insediamento, Macron ha voluto che la truccatrice impiegata durante la campagna elettorale, Natacha M., lo seguisse anche al governo.

L’Eliseo ha confermato l’indiscrezione, aggiungendo che sta studiando un modo per abbassare il costo delle prestazioni.