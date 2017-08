(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "La questione della candidatura alla presidenza della regione Sicilia la sta seguendo direttamente Matteo Salvini nell'ottica di un centrodestra unito. In questo senso l'unica proposta presa in considerazione è Nello Musumeci, in grado di ripulire, rilanciare e dare un futuro migliore alla Sicilia. Posizioni diverse da queste sono espresse a titolo personale e non corrispondono alla posizione del movimento Ncs e Lega". Lo afferma Giancarlo Giorgetti, vice segretario della Lega sulla questione della candidatura in Sicilia.