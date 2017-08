(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Ennesima aggressione a una prostituta in strada. Ribadisco la proposta della Lega, che il Pd blocca da anni: regolamentare, togliere dalle strade e tassare la prostituzione. Riaprire le case chiuse, pulite, controllare e tassate, come in tanti Paesi civili. Al governo lo farò! Siete d'accordo?". Lo scrive su su facebook il segretario della Lega Matteo Salvini sulla proposta che entrerà nel programma per le prossime politiche.