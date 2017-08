Brucia la scritta «Dux» sul Monte Giano: 20 mila pini in fumo

Brucia ancora il monte Giano, nel comune reatino di Antrodoco, e ciò che rimane della pineta che, fino a qualche giorno fa, disegnava la gigantesca scritta "Dux". Il fuoco, ormai da giorni, ha accerchiato la pineta aggredendo prima la lettera U e poi la X della scritta risalente al 1939, quando in omaggio a Benito Mussolini la Scuola Allievi Guardie Forestali di Cittaducale piantò oltre 20mila pini, tracciandola in un’area di circa 8 ettari sulla parete ovest del monte Giano. La scritta, visibile anche dalla Capitale, fu poi dichiarata patrimonio artistico e monumento naturale. Questa mattina, oltre le squadre a terra, sono tornati ad operare sul monte Giano due elicotteri e un Canadair dei Vigili del Fuoco. «Sono distrutto - ha dichiarato il sindaco di Antrodoco, Alberto Guerrieri -, un pezzo importante della nostra identità è andato in fumo» E’ quanto scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Antrodoco (Rieti), Alberto Guerrieri, commentando quanto sta avvenendo sul Monte Giano, dove le fiamme hanno investito la pineta che raffigura dal 1939 la scritta 'Dux'. «Sono gli stessi - aggiunge il sindaco del comune reatino - che nella loro ipocrisia, nelle loro città passeggiano sui tombini con sopra stampato il fascio, gli stessi che vivono in palazzi razionalisti, gli stessi che comodamente bevono acqua e consumano energia idroelettrica prodotta proprio nei nostri territori grazie alle opere costruite 80 anni fa, oggi saranno contenti». Guerrieri dice di essere stato sconfitto «nella battaglia per difendere un monumento nazionale, il frutto del lavoro di tanta gente della mia terra». «Un’opera di ingegneria ambientale notevole - aggiunge - un’opera che difendeva il mio paese dal rischio idrogeologico».