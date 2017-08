Atac: Di Maio, concordato per risanare, come a Livorno

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Si sta discutendo di mandare questa azienda in concordato. Il concordato preventivo è una parola complicata per dire: questa azienda è piena di debiti e ha serie difficoltà, mandiamola davanti a un giudice e ci mettiamo d'accordo per risanarla, per eliminare quello che non serve e per pagare i creditori. La stessa cosa l'abbiamo fatta a Livorno due anni fa". Così Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera a Omnibus su La7. "Io ho detto solo una cosa a Mazzillo: se dovete mandare in concordato decidetelo voi. Il concordato - ribadisce comunque Di Maio - è semplicemente portare un'azienda davanti a un giudice e cominciare a lavorare al risanamento, che è quello che noi vogliamo fare noi su questo tema".