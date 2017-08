Pretende sesso a tre e sequestra ragazza: arrestato

Pretendeva che la fidanzata, 19enne romana, organizzasse un incontro sessuale a tre, con un’altra ragazza. Ma dopo alcuni tentativi non andati in porto, si è infuriato rinchiudendola in un casolare nei pressi di Bertinoro. L’intervento dei carabinieri ha portato in carcere un 34enne bertinorese per sequestro di persona e estorsione continuata. L’intervento è scattato dopo che i colleghi di Roma erano stati contattati da una giovane che aveva ricevuto un sms di aiuto da parte di una amica che diceva di essere stata sequestrata dal fidanzato a Bertinoro. In poche ore i militari hanno individuato il casolare, liberato la ragazza terrorizzata e bloccato il fidanzato. E’ emerso che si erano conosciuti mesi prima su internet per poi iniziare una relazione. Ben presto il 34enne ha manifestato alla ragazza l’intenzione di un rapporto sessuale a tre. La 19enne avrebbe anche tentato, senza successo, di organizzare in Romagna l’incontro, prima con una amica, poi con una prostituta. Finendo sequestrata.