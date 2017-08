Sicilia: Martina a Mdp, grave errore dividere centrosinistra

(ANSA) - PESARO, 25 AGO - "In Sicilia il Partito Democratico si mette a disposizione di un progetto civico di centrosinistra capace di allargare le forze e di vincere contro destra e Cinquestelle, com'è accaduto a Palermo alle elezioni comunali. Non capisco davvero la posizione tenuta fino a qui da Mdp, spero ascoltino il sindaco Orlando, pensino alla Sicilia e non ad altro. Sarebbe un grave errore dividere il centrosinistra, troppe volte questo atteggiamento ha già fatto male". Così il vicesegretario del Pd Maurizio Martina a margine della Festa dell'Unità dedicata agli enti locali a Pesaro.