Ivanka Trump su Twitter con lettere fan

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Ivanka Trump si mostra su Twitter mentre legge le lettere di alcuni 'giovani' fan e i risultati non sono quelli sperati. La figlia del presidente, infatti, è stata inondata da messaggi che si fanno beffa di lei, in particolare in riferimento al padre. "Felicissima per queste belle lettere. Leggerle è uno dei momenti salienti della mia settimana", ha scritto Ivanka sopra una foto che la ritrae dietro una scrivania piena di lettere o, meglio, di disegni e scarabocchi di bambini. "Wow - ha replicato un utente - i disegni di tuo padre sembrano fantastici". "Vorrei che tuo padre passasse più tempo a studiare la politica e meno tempo a scriverti tutte quelle lettere", si legge in un altro post. "Il lavoro part-time di Sarah Huckabee, portavoce della Casa Bianca - scrive un altro - è di scrivere lettere a Ivanka".