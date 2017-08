(ANSA) - KABUL, 25 AGO - E' stato rivendicato dall'Isis l'attacco odierno ad una moschea sciita che ha causato almeno 20 morti in un quartiere settentrionale di Kabul. Si tratta della terza volta che in meno di un anno i seguaci del 'Califfo' Abu Bakr al-Baghdadi irrompono armati in moschee frequentate da fedeli del ramo sciita. In precedenza simili rivendicazioni erano state formulate per attacchi compiuti a Kabul nel novembre 2016 e nel giugno di quest'anno.