Barcellona: Marta, 'il mio piccolo-grande principe'

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 25 AGO - Ha scelto una citazione dal 'Piccolo Principe' di Antoine Saint-Exupèry, libro che il fidanzato le aveva regalato, Marta Scomazzan per ricordare durante i funerali a Bassano il suo giovane compagno. Luca Russo, morto a Barcellona. "Questo è il ricordo del 'piccolo principe' - ha detto Marta, seduta su una sedia-portantina d'ospedale, a causa delle ferite - In realtà Luca era il mio piccolo-grande principe. Spero che guardando le stelle vi ricordiate di lui. Mi auguro che possiate provare almeno metà delle emozioni che mi ha trasmesso nell'anno e mezzo in cui siamo stati assieme".