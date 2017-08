(ANSA) - WASHINGTON, 25 AGO - Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre "forti, nuove sanzioni finanziarie contro la dittatura in Venezuela": lo rende noto la Casa Bianca. "La dittatura di Maduro continua a privare il popolo venezuelano di cibo e medicine, imprigiona l'opposizione democraticamente eletta e sopprime violentemente la libertà di parola", si legge in un comunicato della Casa Bianca. "La decisione del regime di creare una illegittima assemblea costituente che più recentemente ha usurpato i poteri dell'assemblea nazionale democraticamente eletta, rappresenta - sempre secondo la Casa Bianca - una rottura fondamentale del legittimo ordine costituzionale in Venezuela".