(ANSA) - CALDAROLA, 25 AGO (MACERATA) - Nuova scossa a Caldarola (Macerata), dopo quelle di magnitudo 3.3 e 2.5 di stamani. Alle 17:32 i sismografi dell'Ingv hanno registrato un sisma di magnitudo 3.5 sulla scala Richter, con epicentro sempre a Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, in provincia di Macerata, a una profondità di 9 km. Stando alle prime verifiche, non ci sono danni. Altre scosse di magnitudo fra 2.4 e 2.2 hanno avuto per epicentro la vicina Pieve Torina. (ANSA).