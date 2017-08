(ANSA) - BUDAPEST, 25 AGO - Il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto ha richiamato in patria, per un periodo indeterminato, il suo ambasciatore in Olanda e si dice pronto ad ulteriori misure se l'Aja non presenterà scuse ufficiali. È la reazione ad una serie di critiche nei confronti del governo di Viktor Orban, rilasciate dall'ambasciatore olandese ad un settimanale, ritenute offensive da Budapest. L'ambasciatore Gajus Scheltema, giunto a fine mandato, ha paragonato l'atteggiamento del governo ungherese a quello dei terroristi islamici.