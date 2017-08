Agricoltore caricato da toro, in gravi condizioni

(ANSA) - CASALMAIOCCO (LODI), 25 AGO - Un agricoltore di 33 anni è stato caricato da un toro mentre gli stava dando da mangiare in un recinto all'aperto dell'azienda agricola di famiglia a Casalmaiocco (Lodi). L'animale, un esemplare giovane di oltre due quintali, mentre per un attimo il trentatreenne gli ha voltato le spalle per prendere altro foraggio, improvvisamente ha cercato di incornarlo mettendosi a correre verso la sua direzione e schiacciandolo, alla fine, contro un muro. L'allevatore è stato soccorso da un suo operaio che provvidenzialmente si trovava nei pressi del recinto e che lo ha visto sbiancare e cadere a terra privo di conoscenza. Soccorso in eliambulanza è stato ricoverato in gravi condizioni all'Humanitas di Rozzano. I primi esami hanno evidenziato la frattura di una gamba e di diverse costole. Anche l'anziana madre è finita in ospedale colta da malore. Sul posto per i rilievi sono arrivati i vigili dell'Unione di Polizia locale nordlodigiano e i carabinieri di Lodi.