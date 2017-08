(ANSA) - BRUXELLES 25 LUG - Nel centro di Bruxelles un uomo con un'arma bianca, forse un machete, ha attaccato una pattuglia di militari in servizio antiterrorismo, ed è stato colpito dal fuoco dei militari, due dei quali avrebbero riportato ferite non gravi, uno al volto l'altro a una mano. Lo riferiscono media belgi. Secondo il sito d'informazioni Rtbf, l'uomo, un somalo di 30 anni, avrebbe gridato "Allahu Akhbar". L'aggressore è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni in possesso della giustizia belga, non avrebbe legami con il terrorismo. Secondo un tweet dell'unità crisi antiterrorismo belga, la situazione è "sotto controllo".