Usa: uragano Harvey passa da categoria 3 a 5

(ANSA) - WASHINGTON, 25 AGO - Con venti che soffiano ora fino a 192 km/h, l'uragano Harvey è diventato ufficialmente di categoria 3 (su una scala di 5), prima ancora di abbattersi sulla costa texana. Lo rende noto il centro nazionale di previsioni degli uragani. Inanto il presidente Donald Trump sta "valutando" la richiesta del governatore del Texas di dichiarare lo stato di calamità per Harvey: lo ha detto il suo consigliere alla sicurezza interna, Tom Bossert, spiegando che in tal modo si possono "sbloccare fondi federali" prima ancora che l'uragano raggiunga la costa. Trump andrà in Texas "all'inizio della prossima settimana", ha poi annunciato la Casa Bianca.