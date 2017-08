Trump grazia ex sceriffo anti-immigrati Arpaio

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - Donald Trump ha concesso la grazia all'ex sceriffo anti-immigrati dell'Arizona Joe Arpaio, condannato per aver preso di mira nei suoi controlli i clandestini. Lo rende noto la Casa Bianca. La grazia era nell'aria, ma martedì, nel suo comizio in Arizona, Trump aveva rinunciato per evitare tensioni e polemiche. Arpaio è infatti un sostenitore di Trump delle prima ora e la decisione solleverà polemiche. Arpaio è stato accusato di violazione dei diritti civili, abuso di potere e discriminazione nei confronti della comunità ispanica. A novembre, quando veniva eletto Trump, lui dopo 20 anni non veniva riconfermato nelle elezioni come sceriffo. Si era 'guadagnato' il soprannome di "sceriffo più duro d'America", coordinando, anche con l'uso di tendopoli carcerarie, la caccia ai clandestini nella sua contea. La Casa Bianca ricorda in una nota la lunga carriera dell'85/enne Arpaio e sostiene che dopo oltre 50 anni di "ammirevole servizio alla nazione" sia "un candidato meritevole della grazia presidenziale".