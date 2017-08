Corea Nord: Onu, Italia per pressione su Kim

NEW YORK - "Nel comitato sanzioni per la Nord Corea del Consiglio di Sicurezza Onu c'è una chiara idea comune sulla necessità di continuare a esercitare pressione su Pyongyang per evitare che continui a violare le risoluzioni internazionali, questo è l'obiettivo di tutti i membri": lo ha detto l'ambasciatore Sebastiano Cardi, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, al termine della riunione della commissione, da lui presieduta. "E' stato un incontro molto costruttivo", ha precisato Cardi, sottolineando che il panel di esperti presenterà un rapporto sulla situazione nel Paese al Consiglio di Sicurezza prima del 6 settembre.