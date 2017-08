Uragano Harvey a 70 km costa Texas, venti sino a 215 km/h

WASHINGTON - L'uragano Harvey si trova a circa 70 km da Corpus Christi, la cittadina costiera del Texas che sarà colpita per prima. L'uragano, rende noto il centro nazionale per la previsione degli uragani, avanza a 8 km/h, con venti fino a 215 km/h. Come uragano di categoria 4, può generare oltre 100 cm di pioggia, alluvioni "catastrofiche" e 30 cm di 'storm surge', ossia di innalzamento del livello del mare che spinge una mostruosa quantità d'acqua sulla costa.