Corea Nord: Usa, 3 missili lanciati, uno esploso subito

ROMA - I militari americani sostengono che i missili lanciati fossero tre, compiuti nell'arco di 30 minuti, e afferma che sono sostanzialmente falliti. "Il primo e il terzo non sono riusciti a volare a lungo. Il secondo missile lanciato sarebbe invece esploso quasi subito", ha dichiarato - citato da Bbc - Dave Benham, comandante dello Us Pacific Command, secondo il quale non c'è stata la minima minaccia a Guam o al territorio degli Usa. Secondo Seul, i missili sono caduti dopo 250 km nel Mare del Giappone.