Usa: petroliera incagliata vicino New York, no sversamento

NEW YORK - La guardia costiera statunitense ha comunicato che una petroliera con 1,4 milioni di litri di benzina a bordo si e' incagliata in un canale di trasporto tra New York e New Jersey. Non ci sono notizie di sversamento di carburante ne' di feriti. Una prima valutazione ha escluso anche danni strutturali alla nave. La Kamome Victoria, questo il nome della petroliera battente bandiera panamense, ha comunicato alla Guardia costiera di essersi arenata a sud del ponte di Verrazzano mentre stava uscendo dal canale.