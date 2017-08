Corea Nord: Giappone, nessun rischio su territorio nazionale

TOKYO - Gli ultimi lanci dei missili a corto raggio dalla Corea del Nord non hanno minacciato la sicurezza nazionale del Giappone. Lo ha detto il capo di Gabinetto Yoshihide Suga, a colloquio con la stampa, dopo il nuovo test effettuato dal regine di Pyongyang nelle prime ore del mattino di oggi. Suga ha riferito di essere stato informato che i missili balistici non hanno raggiunto le acque territoriali del Giappone o la zona economica esclusiva (Zee). Il premier Shinzo Abe - ha aggiunto Suga - ha chiesto alle forze di autodifesa di rimanere in stato di allerta.