India: condanna guru, nel 'Day After' permane l'emergenza

NEW DELHI - Si è stabilizzato a 31 morti, 350 feriti e 1.000 arrestati, con danni materiali ingenti ancora da quantificare, il bilancio dell'ondata di violenze scatenatesi ieri pomeriggio dopo l'annuncio della condanna per stupro del 'Messaggero di Dio', Gurmeet Ram Rahim. Tutta la stampa oggi commenta con titoli di scatola le terribili ore di scontri, incendi e distruzione, e per tutti il MAIL TODAY sintetizza l'accaduto come "Il culto della morte", mostrando la foto di un reparto di soldati che marcia accanto al cadavere di un uomo a terra in una pozza di sangue.