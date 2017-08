Incendi: due cinesi trovati morti nel Pratese

(ANSA) - PRATO, 26 AGO - Due cittadini di origini cinesi sono stati trovati morti stamani in un appartamento andato a fuoco nel Pratese. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore di oggi per le fiamme che si sono sviluppate nella casa in località La Tignamica, nel Comune di Vaiano (Prato). Una volta estinto l'incendio hanno trovato i corpi di un uomo e di una donna nella mansarda della casa. (ANSA).