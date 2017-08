Drone sospetto: atterrato vicino a San Pietro, sparisce

Era un piccolo drone di tipo commerciale quello avvistato stamattina in zona San Pietro. L'allarme è scattato alle 6 quando è stato notato volare a corso Rinascimento, al centro di Roma. Sono subito scattate le misure antiterrorismo. In zona carabinieri e polizia con l’ausilio dell’elicottero. Secondo quanto si è appreso, il drone è poi atterrato in un piccolo quadrilatero compreso tra Borgo Pio, Borgo Angelico, Porta Angelica e via del Mascherino, a pochi metri da piazza San Pietro. Al momento non è stato trovato.